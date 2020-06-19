Композитор и врач получат госпремии Путина

Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных премий. В этом году их лауреатами станут композитор Давид Тухманов и главврач столичной больницы им. Филатова Валерий Вечорко.
В этом году появилась особая номинация премии: «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности». В области литературы премию получит писатель Валентин Курбатов,
В список награждённых попали и жители Санкт-Петербурга. Это директор Кунсткамеры Андрей Головнёв, а также группа учёных лаборатории «Биокад», которые создали препарат для лечения осложнений при коронавирусе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и благотворительности повышается с 2,5 до 10 млн рублей.
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