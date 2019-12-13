https://static.news.ru/photo/a46cdf08-1da3-11ea-961c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла поправку в Налоговый кодекс РФ, которая освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) все компенсационные выплаты обманутым дольщикам. Раньше они должны были возвращать государству 13% этих средств.

Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года, — цитирует пресс-служба Госдумы её спикера Вячеслава Володина.

В настоящее время компенсации дольщикам выплачиваются из компенсационного фонда застройщиков и за счёт бюджетных средств, но Налоговый кодекс освобождал от уплаты НДФЛ только компенсации от застройщиков. Принятый закон устраняет это несоответствие.

Как писал NEWS.ru, Фонд защиты прав участников долевого строительства начал выплату компенсаций за проблемные жилые дома, дальнейшее возведение которых было признано нецелесообразным. Первые выплаты получили дольщики Саратовской области. Суммы оказались в среднем на 35% выше стоимости договоров долевого участия. Расчёт производится исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке как сумма общей площади, не превышающей 120 квадратных метров.