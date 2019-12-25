https://static.news.ru/photo/4881218e-ff5a-11e9-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российское правительство увеличило денежные компенсации для солдат, сержантов, матросов или старшин и членов их семей по аналогии с размерами выплат офицерам, прапорщикам или мичманам.

Согласно соответствующему постановлению, вступившему в силу 25 декабря, объём выплат за наём (поднаём) жилья для данной категории не менялся с 2008 года, при этом фактические расходы за аренду существенно превышают действующие компенсации.

В то же время офицерам, прапорщикам или мичманам и членам их семей предоставляют выплаты в размере фактических расходов, но не выше объёмов, определённых исходя из норматива общей площади жилья и предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. м общей площади жилого помещения, которую каждый год утверждает Минтруд, передаёт «Парламентская газета».

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