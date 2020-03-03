https://static.news.ru/photo/e75cec5a-5d3f-11ea-8256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пресс-службе «Яндекс.Такси» рассказали, что передают представителям силовых органов данные о поездках своих клиентов, поскольку это предусмотрено законом.

Представитель компании Владимир Исаев объяснил, что компания отвечает на запросы правоохранительных органов, которые поступают в юридическую службу «Яндекс.Такси».

Правоохранительные органы в запросах не раскрывают деталей дела, имени человека, является ли он подозреваемым или, наоборот, потерпевшим, — заявил Исаев корреспонденту URA.ru.

По его словам, в запросах может содержаться мобильный телефон или ID пользователя. Он подчеркнул, что сбор данных о клиентах сервиса необходим для аналитики компании.

Представитель агрегатора отметил, что компания не отвечает на запросы, которые не оформлены по закону, в частности данные не отправляются по электронной почте, телефону или в мессенджерах.

Бывший глава по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в преследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил, что его адрес он узнал после запроса в «Яндекс.Такси».

NEWS.ru писал, что Ляховец рассказал, что силовики начали следить за Голуновым после получения информации из столичного СИЗО. Силовики считали, что журналист мог привести из Чехии крупную партию наркотиков.