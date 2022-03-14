Компания Procter & Gamble повысила отпускные цены в России в среднем на 40%

Американская транснациональная компания Procter & Gamble (P&G) объявила о повышении отпускных цен в России в среднем на 40%, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что это связано с проблемами с логистикой и подорожанием товаров, так как часть продукции в РФ доставляли из Польши. P&G выпускает товары под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и т. д.

С 15 марта средства для стирки подорожают в пределах 30%, моющие средства — на 26%, стоимость товаров для детской гигиены повышается на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, — сообщает издание.

При этом оба завода американского гиганта в России продолжат работу. Тем не менее компания намерена сократить портфель в РФ, оставив только основные товары.

Procter & Gamble ранее объявила об отказе от капитальных вложений в российские предприятия и приостановлении рекламной деятельности. Количество доступных продуктов компании на российском рынке также будет сокращено из-за ситуации на Украине.

Однако компания будет продолжать поддерживать своих российских работников. Но, как указано в заявлении главы компании, «ситуация вносит необходимые и важные изменения, которые нужно предпринять сейчас».

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в РФ. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании Uniqlo, Nissan, PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Puma и многие другие.