Компания Пригожина прокомментировала видео с вербовкой заключенных

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину, прокомментировала видео с вербовкой заключенных. Представители отметили, что человек в кадре, предположительно, находящийся в одной из колоний и предлагающий вступить в частную военную компанию (ЧВК) Вагнера, «чудовищно похож» на предпринимателя, а его речь такая же грамотная.

Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого, <...> у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи, — говорится в сообщении «Конкорда».

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина обращается к заключенным и предлагает принять участие в военной операции на Украине в составе ЧВК. Он поставил жесткие условия: табу на алкоголь, наркотики, дезертирство, мародерство, насилие над мирным населением. Мужчина сообщил, что отбор будет вестись через собеседование, и пообещал, что через полгода службы добровольцам гарантируется помилование. В случае гибели их похоронят согласно волеизъявлению.

Весной в социальных сетях и в Telegram-каналах начали распространяться объявления о наборе добровольцев, желающих «реализовать себя как воина». Как стало известно NEWS.ru, от кандидатов, по крайней мере на первом этапе, не требуют наличия даже российского гражданства и военного билета. Долги и ограничения на выезд из РФ также не должны стать проблемой для желающих поучаствовать в боевых действиях.