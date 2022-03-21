Компания Meta изменила свою политику и заявила о недопустимости русофобии

Компания Меtа Platforms, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, изменила свою политику и считает недопустимыми призывы к насилию в отношении россиян. Об этом её представитель заявила в Тверском суде Москвы в ходе рассмотрения дела о запрете деятельности компании в РФ, передаёт ТАСС.

Meta уже в настоящее время после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ, — цитирует агентство представителя Meta.

Она добавила, что число пользователей социальных сетей компании составляет около двух миллиардов человек. Участие россиян в этом глобальном сообществе важно для общения и ведения бизнеса, отметила представитель Meta и попросила отказать в удовлетворении иска о запрете деятельности в РФ.

Ранее защита компании настаивала на прекращении дела, аргументируя свою позицию тем, что подобные иски должны рассматриваться по месте регистрации Meta — в США, а у Тверского суда Москвы нет на это полномочий.

14 марта Роскомнадзор начал блокировку соцсети Instagram. Такое решение в службе объяснили временным снятием Meta запрета на призывы к насилию в отношении россиян в связи с ситуацией на Украине. После в компании заявили, что это касается только военных. Ещё раньше, 4 марта, Роскомнадзор заблокировал Facebook в качестве ответной меры на дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов.