Компания Booking заплатила штраф за навязывание условий российским отелям

Компания Booking отчиталась об уплате штрафа в 1,3 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства в августе 2021 года, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы. Эти средства уже поступили в бюджет России.

Компания навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять ей и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг, — сказано в сообщении.

31 января девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность наложения Федеральной антимонопольной службой штрафа на агрегатор отелей Booking.com B.V. в размере более 1,3 млрд рублей. Суд отклонил жалобу нидерландской компании на принятое в ноябре решение Арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

При этом компания, предоставляющая сервис по бронированию отелей, в декабре 2021 года выполнила требования ФАС об отмене паритета, после чего Booking больше не сможет влиять на более низкие цены, которые выставляют гостиницы на других площадках. Согласно условием о паритете цен отели и другие места размещения были обязаны поддерживать во всех каналах продаж единые цены и данные о наличии мест, какие они предоставляли агрегатору Booking.com.