https://static.news.ru/photo/b90226c8-62ca-11ea-8cfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от КПРФ не поддержат предложение Валентины Терешковой об отмене ограничений по числу президентских сроков, если оно будет вынесено на голосование. Об этом заявил парламентарий Александр Ющенко.

Он отметил, что фракция всегда выступала против неограниченного пребывания на посту президента одного человека.

В «Единой России», напротив, инициативу Терешковой намерены поддержать, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя фракции Сергея Неверова.

Ранее NEWS.ru писал, что Терешкова высказалась за обнуление президентских сроков после принятия поправок в Конституцию РФ. По её словам, необходимо заложить в законодательстве возможность для действующего президента вновь избираться на данную должность, если того потребует ситуация или люди.