Депутаты Госдумы от КПРФ не поддержат предложение Валентины Терешковой об отмене ограничений по числу президентских сроков, если оно будет вынесено на голосование. Об этом заявил парламентарий Александр Ющенко.
Он отметил, что фракция всегда выступала против неограниченного пребывания на посту президента одного человека.
В «Единой России», напротив, инициативу Терешковой намерены поддержать,
Ранее NEWS.ru писал, что Терешкова высказалась за обнуление президентских сроков после принятия поправок в Конституцию РФ. По её словам, необходимо заложить в законодательстве возможность для действующего президента вновь избираться на данную должность, если того потребует ситуация или люди.
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