Коммунисты возложили цветы к мавзолею Ленина в честь годовщины Октября

https://static.news.ru/photo/1cb043a0-20d8-11eb-bb0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Beness Aijo/vk.com

КПРФ и её сторонники возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади в честь 103-й годовщины Великого октября. 7 ноября в РФ отмечают памятную дату — День Октябрьской революции 1917 года.

Ничего величественнее Великого октября за последние 300 лет на планете не было. <...> Раньше управляли имущие классы и богатеи, и впервые под руководством [Владимира] Ленина к власти пришли советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которые показали пример эффективного управления и созидания, — цитирует РИА Новости лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Накануне фракция КПРФ в Госдуме не поддержала проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. По мнению Зюганова, заложенные в проект бюджета траты на поддержание и развитие экономики страны недостаточны.

Также лидер Коммунистической партии считает, что предложенный проект бюджета не предлагает мер по решению проблем с демографией и бедностью, не учитывает проекты по развитию авиастроения и производства электротехники и другое.

В КПРФ традиционно раскритиковали предложенный правительством проект, назвав его «олигархически-криминальным», а в «Справедливой России» и вовсе подготовили «альтернативный вариант» главного финансового документа страны. Ранее NEWS.ru писал, что Зюганов раскритиковал российское телевидение за русофобию и антисоветские настроения.