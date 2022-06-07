«Коммунисты России» призвали удалить все выпуски шоу «Наша Russia» «Коммунисты России» потребовали удалить все выпуски «Наша Russia» из-за Челябинска

Фото: vk.com/tnt

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович призвал Роскомнадзор запретить все выпуски юмористического шоу «Наша Russia», которые сохранились в Интернете. Политик счёл эпизоды проекта про челябинских рабочих Михалыча и Дулина оскорбляющими жителей региона.

Сколько времени в Comedy Club издевались на Челябинском и Челябинской областью. Мы будем добиваться, чтобы Роскомнадзор запретил весь контент «Наша Russia», который сейчас сохранился в Интернете. Челябинск облили грязью, а сами улетели за рубеж! Нужны репрессии в отношении этих людей, — заявил Малинкович в интервью медиахолдингу «Гранада Пресс», запись которого размещена в соцсети «ВКонтакте».

Серии про «суровый Челябинск» посвящены фрезеровщику Ивану Дулину (Сергей Светлаков) и его начальнику Михалычу (Михаил Галустян), при этом в поведении первого просматривался явный намёк на нетрадиционную сексуальную ориентацию. Шоу транслировалось на российском ТВ с 2006 по 2011 год (премьерные показы), кроме того, в 2010-м вышел полнометражный фильм «Наша Russia: Яйца судьбы».

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в разговоре с NEWS.ru отреагировал на новость о том, что на Украине из школьной программы будет изъят роман Льва Толстого «Война и мир», а также другие произведения, прославляющие русские войска. По словам политика, «скорее русские война и мир исключат Украину, чем Украина исключит „Войну и мир“».