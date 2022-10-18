«Коммунисты России» назвали передачу Аляски США геополитической ошибкой

Фото: Alejandro Pena/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аляска, США

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что передача Аляски США была геополитической ошибкой. Он призвал начать работу по возвращению территории в состав России, сообщает РИА Новости.

По словам Малинковича, сделка, которую совершили 155 лет назад, «явно была непрозрачной». Она совершалась, считает председатель партии, «под сильным политическим давлением и с участием агентов влияния в царской администрации».

Малинкович также указал на то, что в партии предлагают признать сделку ничтожной. Такое решение сначала должен принять российский суд, а позже «надо пытаться убедить в этом международные судебные инстанции».

Ранее китайское издание Sohu заявило, что ответ Москвы на западные санкции может оставить Соединенные Штаты без Аляски. В публикации отмечается, что если Вашингтон признает Россию страной — «спонсором терроризма», то это создаст угрожающую ситуацию — Москва в качестве защитной меры может прибегнуть к «взятию» Аляски.