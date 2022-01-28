«Коммунисты России» назвали невозможным социальный рост в РФ без связей

Обычному человеку практически невозможно добиться успеха, если у него нет богатых родителей, серьёзного образования или стартового капитала, заявил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в разговоре с NEWS.ru. Капитализм устроен так, чтобы богатые богатели, а бедные беднели. При этом, в России много примеров людей, который чего-то достигают сами, поскольку мы ещё живём на советской базе, добавил политик.

К сожалению, в капитализме, почитайте краткий первый серьезный документ Маркса и Энгельса «Манифест коммунистической партии», там показано, что капитал так устроен, что он стремится сделать общество рабами. Поэтому, конечно, в такой ситуации, когда у человека нет богатых родителей, хорошего образования, нет капитала стартового — пробиться практически невозможно. Единицы пробиваются, примеры есть, кстати, у нас в России их много, — сказал Сурайкин.

Он объяснил, это тем, что 30 лет назад общество в нашей стране имело социалистический базис: хорошее советское образование, науку, а социалистическая материя была настроена для помощи людям.

У нас в стране таких примеров много (людей, которые сами чего то добились. — NEWS.ru), но надо учитывать, что мы 30 лет ещё живем на советском базисе, который формировался очень серьезно и интенсивно, — считает политик.

По его словам, чем дальше, тем будет тяжелее, поскольку капитализм устроен так, чтобы бедные беднели, а богатые богатели.

В социалистических странах, где есть бесплатная медицина, образование и жильё, другая ситуация. Там есть необходимый «старт», необходимый для продвижения человека по социальному лифту, отметил Сурайкин. Он подчеркнул, что капитализм создаёт для такие условия, чтобы человек постоянно работал и был закрепощён, не мог купить квартиру или получить нормальное образование.

Но в нашей стране пока ещё достаточно много примеров людей, которые чего-то достигают сами достаточно, потому что мы живём ещё на советской базе. Но только возращение социалистической системы в России даст российскому обществу устойчивое развитие и самореализацию для каждого человека, — считает Сурайкин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бедность и низкие доходы главными проблемами страны. Они влекут за собой проблемы здоровья, повышения уровня преступности и ряд других, считает политик.