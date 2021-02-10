Коммунисты проведут митинг в Москве, несмотря на запрет мэрии

https://static.news.ru/photo/f37a7d5c-6bb9-11eb-a382-96000091f725_660.jpg Фото: kprf/vk.com

Московские власти отказали Либертарианской партии и КПРФ в проведении митинга 23 февраля. Первая организация отказалась от планов, а вторая продолжает готовиться к акции.

Коммунисты хотели согласовать мероприятие в честь 103-й годовщины Красной Армии, «за социализм и против политических репрессий». Они хотели пройти маршем от Страстного бульвара до станции метро «Театральная». Однако в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы отказали в согласовании марша, сославшись на антикоронавирусные правила.

Совершенно очевидно, что буржуазный правящий режим ищет предлог, чтобы окончательно прижать доведённый до отчаяния народ к ногтю. Под флагом борьбы с распространением COVID-19 происходит полное и окончательное цементирование политического пространства, лишение россиян возможности легального выражения своего несогласия с действиями президента и правительства, — говорится на сайте партии.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал журналистам Daily Storm, что мероприятие всё равно пройдёт.

Либертарианская партия хотела провести акцию в поддержку политика Алексея Навального численностью в пять тысяч человек. Пресс-секретарь организации Александра Гуда в разговоре с журналистами «Интерфакса» подтвердил , что акции не будет.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов пригрозил, что партия выведет на масштабные протесты своих сторонников в регионах, если власти не прекратят преследовать членов партии. Так он отреагировал на задержание депутата Саратовской областной думы и блогера Николая Бондаренко, которому выписали штраф за участие в несогласованном митинге.

Накануне стало известно, что депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко оштрафовали за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Такое решение принял Фрунзенский районный суд города. Согласно позиции обвинения, политик, как и другие участники акции, оставался на улице несмотря на требование разойтись, распространяемое силовиками через мегафон. Таким образом, по мнению суда, он «совершил умышленные активные действия при проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Депутата обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. При этом приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

Политик говорил, что ходил на акцию в качестве наблюдателя. Ранее он заявлял о своём желании баллотироваться в Государственную думу от округа, от которого в Саратовской области хочет пойти действующий председатель ГД Вячеслав Володин, писал NEWS.ru.