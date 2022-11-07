Коммунисты предложили ввести новый выходной день

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сообщил, что политическое объединение предлагает ввести праздничные дни в стране с 4 по 7 ноября. Инициативу уже направили в правительство, передает РИА Новости. По словам Малинковича, День Октябрьской революции (7 ноября) можно праздновать вместе с Днем народного единства (4 ноября). Таким образом, выходными в начале месяца будут четыре дня.

С учетом новых задач специальной военной операции и усилением давления Запада нам необходимо обеспечить консолидацию российского общества перед этими вызовами. Поэтому возникла идея восстановить праздник 7 ноября как День великой Октябрьской социалистической революции, — заявил председатель «Коммунистов России».

В этом году исполняется 105 лет со дня Октябрьской социалистической революции. На протяжении всего существования СССР 7 ноября было государственным праздником.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал сокращать рабочую смену для граждан, отмечающих день рождения. Об этом писали журналисты со ссылкой на письмо парламентария в адрес главы Минтруда Антона Котякова. Обращаясь к главе ведомства, он отметил, что согласно Трудовому кодексу РФ, рабочий день или смена перед праздничным днем короче на час, однако в случае с именинами такое правило не действует.