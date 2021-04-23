Коммунисты предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

https://static.news.ru/photo/e5872fc8-a4d6-11eb-8d27-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

КПРФ предложила кабмину на время освободить россиян от платы за услуги ЖКХ, погашения задолженностей по кредитам и уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера партии Геннадия Зюганова.

По его словам, подобные меры необходимы «в условиях эпидемии и нарастающего кризиса».

Политик добавил , что партия обратилась к правительству с целым рядом требований. Помимо перечисленных, в их число входит увеличение размера прожиточного минимума до 25 тысяч рублей, выплата компенсаций гражданам, которые потеряли работу, а также отмена пенсионной реформы.

Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов предрёк России демографический кризис, который будет страшнее того, что пришёлся на конец 1990-х годов. По его словам, страна «продолжает вымирать ударными темпами» и чтобы остановить этот процесс, необходимо как можно скорее начать реализацию предложенных КПРФ мер.