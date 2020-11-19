Коммунисты предложили сделать день вакцинации от коронавируса выходным

https://static.news.ru/photo/725f1260-2a45-11eb-a9a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

День прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции должен стать выходным. С таким предложением обратилась к правительству партия «Коммунисты России».

Подчёркивается, что у каждого отдельного гражданина вакцинация займёт определённое время, учитывая также подготовку к ней и последующий контроль состояния здоровья. Партия, помимо этого, предлагает сделать день вакцинации выходным не только для несовершеннолетних граждан РФ, но также и для взрослых, которые будут сопровождать детей.

Партия «Коммунисты России» обращается в Правительство Российской Федерации с просьбой предусмотреть предоставление каждому проходящему вакцинацию гражданину одного оплачиваемого выходного дня, что будет подтверждаться документом по месту работы, после прохождения вакцинации должна быть выдана соответствующая справка, — говорится в заявлении председателя ЦК партии Максима Сурайкина, текст которого приводит «Радио 1».

Политик добавил, что выходной должен предоставляться на предприятиях и в организациях всех форм собственности. В заявлении обращается внимание на важность здоровья граждан. Потому решение сделать день вакцинации выходным является обоснованным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по мнению эксперта, в значительной части регионов России ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он заявил, что 23 региона близки к выходу на плато по заболеваемости.