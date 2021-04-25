Коммунисты предложили переименовать станцию метро "Пражская" в Москве

Представители КПРФ в Госдуме предложили переименовать станцию метро «Пражская» в Москве в честь маршала Ивана Конева. Идея возникла на фоне непростых отношений между Чехией и Россией. Об этом «Известиям» рассказал заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.
По словам Кашина, коммунисты
КПРФ поддерживает эту инициативу, выдвинутую ранее. Мы вновь поднимем вопрос переименования и предложим обсудить другим фракциям, — заявил зампред ЦК компартии.
Также положительно идею переименования станции метро «Пражская» оценивают в Московском городском совете ветеранов. А вот в Российском военно-историческом обществе (РВИО) полагают, что станция в честь маршала Конева Москве нужна, но появиться она должна не за счёт станции «Пражская».
Станция «Пражская» сооружена в честь того, что Чехословакия была союзником СССР, на стороне Красной армии воевал Чехословацкий корпус, мы не должны забывать нашу общую историю, — сказал научный руководитель РВИО Михаил Мягков.
В свою очередь, заместитель председателя организации ветеранов Иван Боговик выступил против переименования «Пражской», подчеркнув, что в подобных вопросах не следует руководствоваться сиюминутными эмоциями.
Станция Московского метрополитена «Пражская» была
Почти одновременно в Праге с участием советских оформителей была построена станция «Московская». В 1990 году она была переименована в «Андел».