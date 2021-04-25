Коммунисты предложили переименовать станцию метро "Пражская" в Москве

https://static.news.ru/photo/671e2e9c-a6da-11eb-b1f5-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: tmbw.ru

Представители КПРФ в Госдуме предложили переименовать станцию метро «Пражская» в Москве в честь маршала Ивана Конева. Идея возникла на фоне непростых отношений между Чехией и Россией. Об этом «Известиям» рассказал заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

По словам Кашина, коммунисты считают правильным ходом переименование станции метро «Пражская» в честь второго маршала Победы на фоне недружественных актов со стороны нынешнего руководства Чехии.

КПРФ поддерживает эту инициативу, выдвинутую ранее. Мы вновь поднимем вопрос переименования и предложим обсудить другим фракциям, — заявил зампред ЦК компартии.

Также положительно идею переименования станции метро «Пражская» оценивают в Московском городском совете ветеранов. А вот в Российском военно-историческом обществе (РВИО) полагают, что станция в честь маршала Конева Москве нужна, но появиться она должна не за счёт станции «Пражская».

Станция «Пражская» сооружена в честь того, что Чехословакия была союзником СССР, на стороне Красной армии воевал Чехословацкий корпус, мы не должны забывать нашу общую историю, — сказал научный руководитель РВИО Михаил Мягков.

В свою очередь, заместитель председателя организации ветеранов Иван Боговик выступил против переименования «Пражской», подчеркнув, что в подобных вопросах не следует руководствоваться сиюминутными эмоциями.

Станция Московского метрополитена «Пражская» была открыта 6 ноября 1985 года при продлении Серпуховской линии на один перегон, стала 129-й станцией Московского метрополитена. Она получила своё название в честь столицы Чехии и была построена с участим чешских архитекторов и инженеров.

Почти одновременно в Праге с участием советских оформителей была построена станция «Московская». В 1990 году она была переименована в «Андел».