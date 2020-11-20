Коммунисты предлагают узаконить статус «вынужденно безработных»

https://static.news.ru/photo/076384a8-2b82-11eb-b8a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит в обиход категорию «вынужденно безработных». Данный статус предлагается давать россиянам, которые потеряли работу из-за запрета деятельности их работодателя в период действия коронавирусных ограничений.

В настоящее время россияне, не обеспеченные своим работодателем работой, не признаются безработными. Коммунисты предлагают выплачивать такой категории людей пособие не менее их средней месячной зарплаты и не ниже размера МРОТ. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В документе отмечается, что работодателя обяжут не расторгать по своей инициативе трудовой договор, но при этом с него снимут обязанность платить зарплату сотрудникам, не имеющим возможность работать из-за коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году людей, получающих пособия по безработице, в России стало больше в пять раз. Об этом сообщил директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов. Тем не менее, «несмотря на непростой год», поддержку потерявшие работу получили, заверил он в ходе выступления на расширенном заседании комитета Совфеда.