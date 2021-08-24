Коммунисты потребовали снять ЕР с выборов из-за нарушений правил агитации

Кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов попросили Верховный суд снять с выборов федеральный список «Единой России» из-за объявления о выплатах силовикам и пенсионерам, которое президент Владимир Путин произнёс на съезде ЕР. Произошло нарушение правил агитации. Об этом пишет Znak.com.

Коммунисты считают произошедшее подкупом избирателей, который запрещён федеральным законодательством. Они заявляют, что глава государства пообещал передать гражданам денежные средства по итогам голосования за ЕР.

Из выступления В. В. Путина, к сожалению, следует факт того, что, скорее всего, осуществляется воздействие на избирателей, — говорится в иске.

Ранее глава фракции «Единой России» в Государственной думе Сергей Неверов заявил, что президент Владимир Путин не нарушил законодательство, когда предложил выплатить деньги пенсионерам и военным после формирования фракции ЕР в новой ГД.

22 августа Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют осуществлять новые единовременные выплаты, в том числе для молодых людей.