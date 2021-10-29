Коммунистам не везёт на охоте

Нет, воистину соратникам Геннадия Зюганова лучше оставить классическое ружье так и висеть на стенке. Поскольку выстреливает оно в самом неподходящем случае. Только что буквально с поличным в Саратовской области задержали известного антиваксера и активного бунтаря против партийного консерватизма Валерия Рашкина. Того самого, что после выборов провалился в своих попытках собрать митинги протеста. И вот борец с произволом власти сам оказался злостным нарушителем закона, поскольку в обкомовской — вот верность традиции — «Ладе», в багажнике нашли, как считается, разделанную тушу лося.

А, может, и лосихи. Причем в последнем случае, штраф за незаконную охоту будет куда выше. Но он не станет больше, чем госдумовская зарплата депутата. Самое примечательное в возникшей коллизии, что под пресс охотконтроля действительно попал внутренний коммунистический оппозиционер. А потому, хоть партии, её имиджу защитницы всех угнетенных и обманутых, и нанесен значительный моральный ущерб, но у Геннадия Андреевича появился в руках удобный инструмент приструнения зарвавшегося радикала.

Впрочем, компартии не привыкать отбиваться от негативных последствий особой, крайне специфической любви к родной природе своих видных членов. Как тут не вспомнить медвежью охоту бывшего губернатора Иркутской области и видного коммунистического экономиста — практика Сергея Левченко. Собственно, его карьерное падение и началось с зимней начальственной потехи, когда его егеря обнаружили берлогу спящего, как и положено, медведя.

Сергей Левченко vk.com/sergey_levchenko_irkutsk

Тогда спящего бурого гиганта тросами вытащили на поверхность и порешили ради того, чтобы у губернатора, для которого запреты были явно не писаны, появился новый трофей над камином. Тогдашняя охота Левченко (охота пуще неволи) получила явно нежелательную для его команды огласку. Даже центральные телеканалы не упустили такую возможность пнуть политика, одолевшего на выборах представителя партии власти под лозунгами восстановления справедливости и порядка. Вспоминалась в этой связи и медвежья охота премьера Виктора Черномырдина, когда от его выстрелов погибло и несколько медвежат, и общественность пришла к выводу, что вне зависимости от партийных цветов и цветистых лозунгов барские привычки у наших начальников неискоренимы. А уж уважение к закону вообще не для них. Мол, они законы пишут, принимают, но вряд ли читают.

Конечно, нас еще ждут объяснения, что, мол, в багажнике было мясо обычной домашней свиньи или телушки. Но как не вспомнить ещё рассказ Надежды Крупской о том, как в Шушенском Ильич подплыл к островку, на котором спряталось несколько зайцев, но поступил не как дед Мазай — всех перебил. А генерал Александр Коржаков вспоминал, как в Завидово егеря просто выли после приезда бывших членов Свердловского обкома, ставших видными государственными деятелями, которые с вышки в один присест убивали десятки ни в чем неповинных зверей.

Но для краха репутации Валерия Рашкина и одного лося хватит.