Коммунист в космосе: полёт Гагарина как часть «гонки вооружений»

После своего полета Гагарин стал мировой суперзвездой. Для пропаганды СССР он сделал едва ли не больше, чем весь советский агитпроп вместе взятый. Да, когда-то Москва умела в «мягкую силу». Пропагандистскому успеху советского полета способствовал целый ряд обстоятельств. Во-первых, это декларируемая нацеленность СССР на построение коммунизма как «светлого завтра» всего человечества. С такими установками любой технологический прорыв — а космический полет был именно таким — обретал футуристический и планетарный масштаб. Человечество проходило ещё одну ступеньку на пути в счастливое будущее.

Космос — наш

Сыграли роль и технологические провалы и неудачи в 1950-х годах Соединенных Штатов — мирового противника СССР, пытавшегося запустить к звездам своего астронавта. Как и СССР, Вашингтон стремился показать своими техническими прорывами, что капитализм — это единственный и гарантированный вариант процветания для всего мира.

К 1960-м годам политическое соперничество двух сверхдержав — СССР и США — затронуло буквально все сферы человеческой деятельности. Освоение космоса играло в этой борьбе огромную роль. Это был один из самых технологичных участков борьбы. Он же был и одним из самых престижных. Уважающие себя великие державы (или те, кто хотел таковыми считаться) должны были развивать соответствующие отрасли — строить спутники и ракеты, вести дистанционное зондирование земли, запускать людей в космос.

Выставка под названием «Успехи СССР в науке, технике и культуре» во Дворце конгрессов. Женщина указывает на спутник советского производства Viktor Lomoz/CTK/Global Look Press

Тесно участвуя в космической программе одной из сверхдержав, любая страна фактически выбирала свою сторону в мировой борьбе. Вряд ли Гагарин держал все эти соображения в голове, но вот советское руководство обязано было думать о том, как бы опередить американцев.

Мирный американский атом

Первый серьезный ход на мировой арене в этой «политической войне высоких технологий» сделали США. В декабре 1953 года президент США Дуайт Эйзенхауэр представил программ у «Атом для мира» (АМ). Вашингтон предложил своему противнику по холодной войне делиться ядерными материалами с третьими странами, чтобы они использовали их в мирных целях. Все это должно было проходить под эгидой ООН в рамках Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Это был хитрый ход. США знали, что у СССР просто нет такого количества ядерного вещества на экспорт, нет такого числа учёных и инженеров, нет средств (страна восстанавливалась после Второй мировой войны). У Эйзенхауэра появилась отличная возможность показать всему миру, что его страна — это прогресс, развитие и прорывные технологии. При этом программа АМ рассматривалась как составная часть «психологических операций» против СССР, то есть она была направлена на подрыв положения Москвы в мире. Пока все отвлеклись на американскую филантропию, Вашингтон увеличил число атомных боеголовок с 841 в 1952 году до 18 638 в 1960-м.

Оригинальный корпус бомбы MK III Fat Man, похожий на корпус бомбы, сброшенной на Нагасаки, Япония, в эпицентре на полигоне Тринити, где было проведено первое в истории испытание атомной бомбы Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что подорвало усилия США, так это участники программы. Среди них была масса диктаторских и фашистских режимов — Испания, Португалия, ЮАР, Бразилия, Турция, шахский Иран и другие. Так что осадочек у внешних наблюдателей остался.

Всего в программе АМ поучаствовали 30 стран, которые получили 25 тонн высокообогащенного урана. Свои пять минут громкой славы Вашингтон урвал. Москве надо было чем-то отвечать.

Первые, ставшие вторыми

Параллельно с этим США и СССР занимались разработкой ракетного оружия и исследованием космоса. Несмотря на военную ориентацию программ в обеих странах и, соответственно, существенно большие средства, которые выделялись на них в США, первенство в конце 1950-х годов захватил Советский Союз.

4 октября 1957 года СССР впервые запустил искусственный спутник. Через месяц, 3 ноября 1957 года, на космическую орбиту впервые вывели первое земное существо — собаку Лайку (настоящее прозвище — Кудряшка). Живой она на землю не вернулась, погибла из-за стресса и перегрева. Её корабль «Спутник II» распался при входе в атмосферу. Это был большой успех, ведь ранее животные просто не доживали до такой стадии — умирали на подлете, как американская макака-резус Альберт 1, которую послали в космос на немецком ФАУ-2 в 1948 году.

А потом СССР просто прорвало . 2 января 1959 года была запущена первая межпланетная космическая станция «Луна-1». В сентябре того же года «Луна-2» доставила на естественный спутник Земли вымпел с гербом СССР. «Луна-3» в октябре 1959 года вышла на орбиту вокруг Луны и сфотографировала ее. На Земле впервые увидели обратную сторону нашего естественного спутника.

Global Look Press

США в это время преследовали неудачи. 6 декабря 1957 года потерпела аварию ракета «Авангард TV3», которая должна была вывести на орбиту американский искусственный спутник. Только 31 января 1958 года американцы доставили свой девайс на орбиту, но стали лишь вторыми — время было упущено.

В 1961 году американцы могли похвастаться только суборбитальными полетами шимпанзе и астронавтов Шепарда и Грисса вокруг Земли. Слабая альтернатива гагаринскому полету.

Военное предназначение

Глядя на космическую гонку объективно, это прорыв именно общего объема всех расходов Советского государства в 1955–1964 годах. Космический проект по целому ряду направлений финансировался по остаточному принципу. Его основная заточенность была военной.

Руководство СССР рассматривало возможность слежения за военными объектами своих противников с помощью космических аппаратов (КА). Вот что было написано в апрельской записке Совета министров СССР 1959 года, в которой обосновывалось строительство ракеты «Восток» для запуска КА: «Спутник может решать следующие основные задачи: осуществление разведки территории возможного противника с помощью фотографических и телевизионных устройств; осуществление радиоразведки средств возможного противника; осуществление разведки военных и промышленных объектов по их инфракрасному излучению; осуществление целеуказания по объектам возможного противника».

Ракета «Восток» Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Военную ориентацию полёта подтвердили ответы космонавта Юрия Гагарина 13 апреля 1961 года на вопросы госкомиссии. Они касались возможности опознавания с орбиты автомашин, промышленных объектов, дорожных карт городов. Советский космонавт разочаровал своими ответами — без спецоборудования он мог хорошо и четко видеть только острова, притоки рек и сами реки. Отчёт дал определенный импульс продолжить разработки шпионской аппаратуры, позволяющей делать качественные снимки из космоса «территорий вероятного противника».

Но несмотря на военный аспект полёта, из самого факта — первым в космосе стал коммунист — Москва на мировой арене выжала всё. Престиж СССР взлетел на небывалую высоту. Союз стал серьезно восприниматься не только как поставщик военной техники, но и как высокотехнологическая держава, сотрудничество с которой способно поднять престиж и модернизировать промышленность развивающихся стран. В 1967 году была запущена программа «Интеркосмос» для сотрудничества между союзниками СССР в деле освоения космического пространства.