Коммунист призвал выдать иноагентам лопаты «Коммунисты России» просят Госдуму заставить иноагентов расчищать снег в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Коммунисты России» направила в Госдуму предложение ввести для граждан, признанных иноагентами, обязательство расчищать снег на улицах городов, передает РИА Новости со ссылкой на слова председателя ЦК политобъединения Сергея Малинковича. Он заявил, что иноагенты обязаны выйти на помощь коммунальным службам, поскольку в своем статусе они слишком вольготно чувствуют себя. Малинкович также выразил надежду, что это предложение будет принято еще до окончания нынешней зимы.

Необходимо внести оптимальные изменения в законодательство об иноагентах, чтобы в такие дни этим господам участковые инспектора полиции выдавали лопаты и под конвоем сопровождали на расчистку улиц, как это делали большевики с бывшей аристократией в двадцатые годы, — сказал Малинкович.

По его словам, у иноагентов не должно быть возможности отказаться от коммунальных работ. Следить за этим должны полиция, общественность, в том числе соседи, полагает коммунист.

Ранее суд во второй раз отказался исключить блогера Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из реестра иностранных агентов. Представитель Министерства юстиции заявил, что Понасенков должен оставаться в этом списке, потому что записал за рубежом более 30 видео о «превосходстве западной цивилизации путем аллегорий и метафор».