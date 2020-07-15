Коммунальные службы Москвы начали подготовку домов к осенним холодам

https://static.news.ru/photo/398d8632-c691-11ea-84e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве, в районе Марьино, 16 июля начнутся работы по подготовке домов к зиме. В частности, ожидается плановое отключение горячей воды.

По словам главного инженера ГБУ «Жилищник» района Марьино Ильи Богомолова, такие меры необходимы для того, чтобы зимой москвичи не остались без тепла.

В эти дни проводятся испытания на повышенное давление в системе горячего водоснабжения — так называемая опрессовка. Она нужна, чтобы в отопительный период исключить возникновение аварий на сетях и, соответственно, не оставить население без горячий воды и отопления в морозы. Этот срок тоже обозначен не случайно. Именно такой временной промежуток предписан санитарно-эпидемиологическими правилами, — рассказал Богомолов в беседе с «Вечерней Москвой».

В случае, если по прошествии 14 дней горячая вода так и не появилась, горожанам следует сообщить о нарушении. За это управляющую организацию может ждать штраф. Как правило, во время отключения горячей воды сотрудники коммунальных служб чинят аварийные участки, меняют задвижки на трубопроводе, а также прочищают фильтры. Один из важнейших этапов работы — отладка манометров. Помимо этого, все трубопроводы должны быть окрашены и тщательно изолированы.

Ещё один немаловажный этап — отладка запорной арматуры: кранов, клапанов и заслонок. По словам Богомолова, запорная арматура должна хорошо перекрывать поток теплоносителя. Если на тепловом узле есть задвижки, которые не отвечают установленным требованиям, их тоже необходимо заменить.

Последним значительным этапом работ является замена освещения на чердаках и в подвалах. Все работы должны быть завершены до конца августа.

Как уточняется, в настоящий момент в Москве ведутся работы на первых 100 участках тепловых сетей общей протяженностью 1732 км. Ограничения на поставку горячей воды действуют в 7409 домах. В течение двух месяцев будет приведено в порядок 16,4 тысячи километров тепловых сетей.

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