«Коммерсант»: власти начали ограничивать отток авиакадров за рубеж

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Отправленные в простой или уволившиеся пилоты российских авиакомпаний столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах: Росавиация не подтверждает информацию о них по запросу авиавластей. В результате перейти в иностранные авиакомпании не смогли от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов, пишет «Коммерсант».

О том, что Росавиация не дает данные о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности, сообщили пять источников в отрасли. Президент профсоюза лётного состава России Мирослав Бойчук утверждает, что с конца февраля до середины июня иностранные авиавласти прислали около 600 запросов с просьбой подтвердить информацию, но реально трудоустроились лишь около сотни пилотов.

Ряд собеседников в отрасли отмечают, что эта ситуация связана с опасениями Минтранса сорвать выполнение поручения президента РФ Владимира Путина, согласно которому необходимо сохранить объем перевозок в 100 млн пассажиров по итогам года. При этом в среднем по отрасли доходы пилотов сократились на 40%.

Авиакомпании начали отправлять пилотов на простой с весны после резкого сокращения объема перевозок из-за закрытия многих зарубежных направлений и действий на Украине. Между тем представители таких компаний, как «Уральские авиалинии», Smartavia и S7 Airlines сообщили, что в выполнении летней программы на данный момент задействован весь лётный состав, а также идет активный набор персонала.

Ранее сообщалось, что Минтранс видит риски оттока российских пилотов за рубеж, что может привести к дефициту лётного состава уже в ближайшем будущем. Кроме того, к 2025 году в случае снижения пассажиропотока каждому второму пилоту может грозить безработица. Возможный дефицит пилотов власти планируют покрывать за счёт профильных учебных заведений, однако эксперты отмечают, что в случае спада перевозок трудоустроить выпускников будет невозможно.