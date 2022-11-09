«Коммерсант»: в России планируют повысить пошлины на импортную электронику

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российские производители электронных устройств попросили у правительства ввести пошлины импортную электронику в размере 5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. В публикации говорится, что речь идет о телефонах, ноутбуках, серверах, системах хранения данных и другом оборудовании. Также было предложено запретить параллельный импорт устройств, аналоги которых существуют в РФ. Таким образом отечественные производители хотят повысить спрос на собственную продукцию.

Одно из совещаний по вопросу прошло в середине октября. Несколько крупных предприятий выступили не только за увеличение ввозных пошлин, но и за запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собираются в России, — поделился один из топ-менеджеров российского производителя электроники.

Магазины техники в свою очередь опасаются, что новые меры в негативном ключе повлияют на спрос и ассортимент электроники. По мнению директора компании diHouse Андрея Тарасова, ввод пошлин мог бы побудить отечественных производителей развивать собственные технологии, однако в связи с уходом большого количества компаний из страны это практически невозможно.

В связи с тем, что крупнейшие мировые производители и поставщики ключевых компонентов отказались работать с РФ, побуждать к локализации просто некого, — уверен он.

По словам осведомленного собеседника издания, Минцифры поддерживает инициативу ввода пошлин на импортную электронику, в то время как Минэкономики смотрит на эту идею со скепсисом.

Ранее член совета директоров Гильдии маркетологов России Анастасия Птуха заявила, что разница в цене между товарами, поставляемыми напрямую и через параллельный импорт, составляет максимум 20%, поэтому потребитель не сильно страдает. При этом, если речь идет о новой модели смартфона, разница все же может доходить до 30%, уточнила она. Единственная потеря от параллельного импорта — гарантии, но их несут только сами торговые сети, добавила эксперт.