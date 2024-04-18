«Коммерсант»: священника и военного арестовали за преступления в 90-х

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«Коммерсант» выяснил, что Следственный комитет расследует дело о тяжких преступлениях 20-летней давности, фигурантами которого являются священник и военнослужащий из Белгородской области. Издание уточнило, что в 90-х годах они организовали преступную группу, которая активно орудовала в регионе.

По данным газеты, ОПГ действовала с 1997 по 2017 год, участники работали с целью обогащения. Как сообщил «Коммерсант», Мосгорсуд после рассмотрения жалоб со стороны защиты подозреваемых оставил их под стражей до 6 июня.

Ранее ФСБ информировала о раскрытии коррупционной ОПГ, в состав которой входили предприниматели и высшие должностные лица Минэкономразвития (МЭР) России Ставропольского края. Группу подозревают в причастности к рейдерскому захвату и хищениям природного газа.

До этого силовики с обысками нагрянули на рабочее место замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-полковника Елены Ягодкиной, ее задержали. В отношении 48-летней женщины возбуждено уголовное дело, но не уточнили, по какой статье. Обыски прошли и по месту жительства подозреваемой. Ягодкина заняла пост замруководителя ФТС в сентябре 2019-го, в таможенных органах она трудится с 1997 года.