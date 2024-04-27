«Коммерсант»: следователи стали рекрутерами на СВО «Коммерсант»: следователи разъясняют фигурантам перспективы службы вместо тюрьмы

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«Коммерсант» со ссылкой на адвокатское сообщество сообщает, что следователи и другие правоохранители начали разъяснять фигурантам уголовных дел перспективы отправки на СВО вместо тюрьмы. Адвокаты рассказали, что обвиняемым дают бумаги с подробностями такого варианта, а контракты с ними затем заключают военные. По словам источника, порядок действует в новых российских регионах и в ближайших к ним, а постепенно его распространят дальше.

По сути, следователям делегировали роль агитаторов среди подозреваемых и обвиняемых на заключение контракта о прохождении военной службы в условиях проведения специальной военной операции. Я считаю это не совсем правильным, так как задача следствия заключается в собирании доказательств по уголовному делу, а не в рекрутстве новобранцев, — высказался адвокат Роман Кандауров.

По его словам, новая возможность искупить вину «является неплохой», но нужно подумать о контроле за этим процессом. Под шумок на свободу могут выйти профессиональные преступники, которые продолжат нарушать закон, «пройдя через горячую точку», беспокоится юрист.

Адвокат Александр Почуев обратил внимание, что не определены порядок и механизмы заключения контракта, а также соблюдение интересов потерпевших. Роль судов осталась неопределенной, а судебное разбирательство выпало из этапов постановки вопроса об освобождении, добавил он.

Ранее осужденный за склонение подростков к самоубийствам Александр Глазов вышел на свободу досрочно для участия в СВО и стал читать школьникам лекции о патриотизме. В школе № 1 города Котельники мужчина рассказывал восьмиклассникам о своей службе.