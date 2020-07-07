«Коммерсант» сделал заявление в поддержку Сафронова

https://static.news.ru/photo/f157569a-c04b-11ea-83ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После задержания утром 7 июля советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене, издательский дом «Коммерсант», где работал подозреваемый, выступил с заявлением в его поддержку.

Коллеги Сафронова рассказали, что Иван проработал в издании около десяти лет и пришёл фактически на место своего отца, который работал военным обозревателем в «Коммерсанте» и погиб в 2007 году.

Кроме того, отмечается, что Иван Сафронов был в числе своих коллег по отделу политики, покинувшем редакцию в мае прошлого года в результате конфликта, что не помешало издательскому дому относиться к нему с «безусловным уважением».

Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным, — уверены в «Коммерсанте».

В заявлении в поддержку журналиста сказано, что в последнее время «с тяжёлым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью». При этом в издательском доме отмечают, что при обвинении в госизмене «добиться справедливого следствия и гласного суда особенно сложно».

«Коммерсант» в обращении потребовал максимальной публичности и гласности производства по делу и пообещал следить за развитием событий и судьбой Ивана Сафронова.

7 июля советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова задержали по подозрению в государственной измене. В госкорпорации при этом заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. До перехода в Роскосмос он был журналистом. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы Роскосмоса не связано с его журналисткой деятельностью.

Ранее Сафронов работал в «Коммерсанте». Его статью от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет новейшие истребители Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Год спустя ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом, который был заключён ещё в 2018 году. По словам одного из знакомых Сафронова, после выхода той статьи его вызывали на беседу в ФСБ, за несколько лет до этого Сафронова также опрашивали в ФСБ по поводу другого материала.

Как писал NEWS.ru, утром во вторник правоохранители пришли с обыском в квартиру главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой. Причины обыска не понятны, однако есть версии, что он может быть связан с делом Сафронова, с которым близко знакома журналистка.