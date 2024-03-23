«Коммерсант»: раскрыты первые данные о напавших на «Крокус» террористах «Коммерсант»: напавшие на «Крокус» террористы были славянской внешности

«Коммерсант» сообщает, что устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле» террористы были славянской внешности с ростом выше среднего — до 180 см. По данным некоторых источников газеты, преступники могут относиться к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Как отмечает «Коммерсант», силовики уже ночью начали получать ориентировки из оперштаба, в соответствии с которыми велся розыск террористов. По информации источников газеты, в них говорилось, что нападавшие могли использовать накладные бороды и усы, кроме того, злоумышленники были одеты в военную одежду, в том числе высокие сапоги-берцы.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал фото мужчин, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Канал заметил, что и в машине, и в момент нападения они были в кепках. На кадрах видно, что мужчины шли с оружием наизготовку. По уточнению Baza, террористы передвигались на «Рено».

Террористы атаковали торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали палить по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его.