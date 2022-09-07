«Коммерсант»: производители мяса просят ограничить разведение домашних птиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятый в июле закон, разрешающий содержать птиц на дачных участках, вызвал резкую критику производителей мяса, пишет «Коммерсант». По данным издания, участники рынка опасаются, что это приведет к распространению птичьего гриппа, попаданию вируса на предприятия и сокращению производства.

Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным 14 июля этого года, должен был способствовать сдерживанию роста цен на мясо и яйца, однако производители мяса отмечают, что содержащиеся на личных участках птицы больше контактируют с дикими особями, их корм не проходит проверку, а с учетом профицита на российском рынке мяса птицы и яиц экономическая целесообразность разведения птицы в личных хозяйствах кажется сомнительной.

В свою очередь, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов указывает, что ветеринарные врачи не могут добраться до всех дачных участков, чтобы проверить соблюдение правил разведения птицы. Так, 46 из 53 случаев птичьего гриппа в 2021 году были зарегистрированы именно в личных хозяйствах. Кроме того, при попадании вируса на племенные хозяйства Россия может потерять линии прародителей маточного поголовья, замещать которые придется за счет импорта. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев полагает необходимым ужесточать наказание за несоблюдение правил ветеринарии в личных хозяйствах, а также ввести санкции для региональных служб за нарушения, приведшие к вспышкам и распространению птичьего гриппа.

Ранее директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Фёдор Мезенцев пояснил, что разрешение разводить домашнюю птицу и мелкий скот на дачных участках просто подтверждает существующие нормы. Принятый закон он назвал ответом на социальный запрос жителей, потому что содержание сельскохозяйственных животных вызывало споры и приводило к штрафам землевладельцев, нарушавших правила.