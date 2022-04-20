Похороны в России подорожали на треть

В апреле в России выросли цены на мемориальные услуги из-за подорожания основных материалов, особенно гранита, пишет «Коммерсант». По данным издания, вместе с этим спрос на услуги по благоустройству могил по стране сократился на 80%. Это нехарактерно для этого периода года, так как перед Пасхой россияне обычно занимаются благоустройством могил умерших родственников и близких. Эту ситуацию эксперты сравнили с 2020 годом, когда из-за пандемии коронавируса кладбища во многих российских регионах были полностью закрыты.

В похоронном доме «Журавли» с конца февраля услуги по благоустройству могил подорожали в два раза из-за роста цен на необходимое оборудование и транспорт. Как указали в ритуальной компании «Фаворит», гранит для изготовления надгробных плит вырос в цене в несколько раз, а услуги каменщиков — на 30%. Кроме того, в компании отметили, что с конца февраля похороны в России выросли в цене на 30%: если в феврале за организацию похорон пришлось бы отдать около 60 тысяч рублей, то в апреле цена составит 75 тысяч. Это объяснили в том числе ростом цен на гробы на 15% из-за удорожания дерева и логистики.

В конце марта группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект «О похоронном деле в Российской Федерации», который будет регулировать сферу ритуальных услуг. Документ должен заменить действующий с 1996 года закон «О погребении и похоронном деле».

В случае принятия нового закона ритуальные агентства начнут получать специальные разрешения на работу, после чего их будут заносить в доступный гражданам реестр с указанием услуг и цен. Предполагается и создание перечня недобросовестных организаций.