«Коммерсант» назвал имя генерала, пришедшего на замену Лапину «Коммерсант»: врио командующего войсками ЦВО назначен генерал Линьков

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Александр Линьков

«Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа сообщает, что генерал-полковника, главу группировки «Центр» в зоне СВО Александра Лапина на его посту временно заменит генерал-майор Александр Линьков. Источник подчеркнул, что Линьков будет командовать военнослужащими Центрального военного округа вплоть до момента окончания отпуска у Лапина. Официально эта информация Министерством обороны не подтверждалась

Генерал-майор Александр Линьков будет временно исполнять обязанности командующего войсками ЦВО на время отсутствия генерал-майора Александра Лапина, — говорится в публикации.

Ранее URA.RU со ссылкой на источник в Минобороны сообщало, что Лапина на посту руководителя группировки «Центр» в зоне СВО на время его отпуска заменит генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. По информации издания, по окончании отпуска Лапин вернется к своим непосредственным обязанностям. Минобороны официально не подтверждает эту информацию.

Ранее Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник сообщал, что Лапин написал рапорт по собственному желанию. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. Военачальник руководил обороной Красного Лимана в Донецкой области. Ранее он удостоился звания Героя России за участие в СВО.