Обвиненный в растрате экс-полковник СК прятался от ФСБ в зоне СВО «Коммерсант»: экс-полковник СК Избенко скрывался от ФСБ в Донецке

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Коммерсант» сообщил, что бывший заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александр Избенко скрывался от ФСБ в зоне СВО. Издание уточняет, что с сентября 2023 года мужчина находился в Донецкой народной республике.

Как пишет «Коммерсант», экс-полковник уехал туда из-за уголовного дела о растрате вверенного имущества. По данным издания, там он проживал у родителей гражданской супруги, на связь не выходил, однако сотрудники ФСБ все равно вычислили его местонахождение.

В ноябре Избенко арестовали по делу о растрате в особо крупном размере. Он участвовал в расследовании резонансных дел, например, являлся следователем по делу о расстреле учеников казанской гимназии № 175, произошедшем в 2021 году. Ему удалось доказать причастность Ильназа Галявиева к совершению преступления. Мужчина также вел дело об авиакатастрофе, произошедшей в аэропорту Внуково в 2014 году. В результате крушения самолета Falcon погиб президент компании Total Кристоф де Маржери.

Ранее бывшая министр культуры Крыма Арина Новосельская, осужденная за взяточничество, в СИЗО написала заявление о поступлении на службу в зоне спецоперации. Член ОНК Москвы Арслан Хасавов рассказал, что чиновница подала документ еще три месяца назад. Она надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время.