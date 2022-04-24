Коммерсант: цены на новостройки растут, несмотря на снижение спроса

Жильё в новостройках подорожало на 3% по сравнению с мартовскими значениями, хотя активность покупателей за месяц сократилась в полтора раза, передаёт Коммерсант со ссылкой на данные «Циан.Аналитики». Девелоперы считают, что предпосылок к снижению цен на строящееся жильё нет, и сокращают предложения в условиях нестабильности.

По оценкам компании «Этажи», в среднем новостройки в России сейчас стоят 101,12 тыс. руб. за кв. м, это на 4% выше показателя марта и на 28,1% превышает значение апреля прошлого года, — говорится в статье.

Больше всего цены выросли в Казани, Воронеже, Санкт-Петербурге, Уфе и Новом Уренгое. В Москве стоимость жилья выросла на 1%, но относительно аналогичного периода 2021 года — на 13%.

При этом за последний месяц количество объявлений о продаже квартир в новостройках сократилось на 13%. Это связывают с тем, что потенциальных покупателей сейчас трудной найти: показатели спроса в условиях маловыгодных ипотечных займов и нестабильности в среднем упали на 44%.

Однако эксперты сомневаются, что ситуация на рынке станет критичной: по их прогнозам, показатели спроса и предложения останутся низкими до конца весны, после чего они ожидают снижение ключевой ставки и восстановление динамики.

Ранее стало известно, что в России предложили создать стандарты классов жилья для защиты покупателей. Это связано с тем, что приобретатели первичного жилья оказываются обманутыми из-за недобросовестной рекламы, которую используют застройщики.