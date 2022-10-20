Банки начали возвращать призванных по мобилизации сотрудников «Коммерсант»: банки начали возвращать призванных по мобилизации сотрудников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Банки начали возвращать сотрудников, призванных в ходе частичной мобилизации, пишет «Коммерсант». По данным источников на финансовом рынке, списки, составленные ЦБ на основе заявок кредитных организаций и отосланные в Минобороны, стали поступать в военкоматы.

Есть уже случаи, когда представители банка приезжали в военкомат, призвавший их сотрудника, с документами, подтверждающими, что тот находится в списке на бронь, и его возвращали, кого-то прямо с эшелона снимали, — рассказал источник.

Еще один собеседник подтвердил, что списки на бланках с печатью и подписью поступили в краевые и местные военкоматы на прошлой неделе. Сообщалось, что сформированные списки ЦБ отправил в Минобороны уже 30 сентября, но предоставляемые банками списки сотрудников в военкоматах либо принимали с большой неохотой, либо не принимали вовсе, ссылаясь на необходимость официального подтверждения от Генштаба. Затягивание процедуры подтверждения брони связано во многом с тем, что списки банковских сотрудников доставляют в военкоматы не по электронной почте, а на бумаге с печатью и подписью.

Ранее Национальный совет финансового рынка обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой укорить утверждение списка банковских работников, которым положена бронь от мобилизации, для обеспечения бесперебойной работы финансовой системы страны. В ряде банков рассказали, что у них в рамках мобилизации были призваны ключевые сотрудники IT-службы, а после согласования Банком России списка работников, которым положена бронь от мобилизации, его сразу же повезли по военкоматам. Однако там его принимают неохотно, ставят в очередь на оформление, которая может длиться довольно долго, и подчеркивают, что этот список не имеет силы без официального подтверждения от Генштаба Минобороны.