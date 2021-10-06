Комитет солдатских матерей России открестился от петербургских коллег

Организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» не связана с общероссийским Комитетом солдатских матерей России, заявил юрист комитета Александр Латынин. Так он прокомментировал решение коллег-правозащитников остановить работу, чтобы не стать иностранными агентами. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Мы — Комитет солдатских матерей России, а это «Солдатские матери Санкт-Петербурга», они к нам вообще не имеют никакого отношения. Я полагаю, что эта организация имеет вливание денежных средств из иностранных государств, поэтому они и прекращают свою деятельность. Обязательным условием [для включения в реестр НКО-иноагентов] является поступление денежных средств на расчётные счета организации из иностранных государств, — рассказал Латынин.

Он добавил, что Комитет солдатских матерей России такого финансирования не имеет и закрываться не планирует.

Ранее правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» сообщила, что прекратит работать с военнослужащими из-за приказа ФСБ о перечне сведений, сбор которых может угрожать национальной безопасности страны. Заявление об этом организация разместила на своём сайте.

Поводом для признания организации иностранным агентом является даже небольшое пожертвование из-за рубежа или от иностранного гражданина. Об этом заявил начальник главного управления Минюста по Москве Кирилл Балашов.