Комитет против пыток возмутила шутка в ситкоме ТНТ про истязания в тюрьме

Если на ТВ начинают смеяться над пытками и истязаниями, то это говорит о ненормальности общества и телевизионного продукта, если он пользуется спросом, рассказал NEWS.ru юрист Комитета против пыток Сергей Шунин. Таким образом он прокомментировал трейлер ситкома ТНТ «Исправление и наказание», где героиня актрисы Анны Михалковой шутит про необходимость изнасиловать заключённого одной из тюрем.

Само по себе неуместно в комедийном сериале так шутить. Шутить про любое насилие, особенно если это связано с истязаниями, пытками, кажется весьма странным. Хотелось бы, чтобы редакция [ТНТ] изменила сценарий. Если мы начинаем смеяться над пытками и истязаниями в прайм-тайм на экране, это уже совершенно говорит о какой-то ненормальности общества, телевизионного продукта, если он пользуются спросом у общества. Это всегда боль, страдание, бесчестие многих людей, — подчеркнул Шунин.

Во время презентации нового сезона 21 октября телеканал ТНТ представил трейлер комедийного сериала «Исправление и наказание». Режиссёром является Анна Пармас, а главная роль досталась Анне Михалковой. На сайте ТНТ проект анонсируется как первый тюремный ситком на российском ТВ «с Анной Михалковой в роли надзирательницы, которая верит в добро и надеется перевоспитать одну ушлую семейку». На кадрах трейлера героиня Михалковой говорит заключённому, что одного из содержащихся в колонии нужно изнасиловать.

Ранее об истязаниях заключённых сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

По мнению правозащитницы Марины Литвинович, в российских тюрьмах насилуют для того, чтобы перевоспитать, заставить работать на администрацию, для вымогательства или для дачи ложных показаний на какого-либо подозреваемого.