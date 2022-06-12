«Комитет против пыток» самоликвидировался Руководитель «Комитета против пыток» Бабинец сообщил о самоликвидации объединения

Фото: СК РФ

Незарегистрированное общественное объединение «Комитет против пыток» (организация, исполняющая функции иностранного агента) объявило о прекращении своей деятельности, заявил руководитель организации Сергей Бабинец в социальных сетях. Он сообщил, что на собрании 11 июня члены комитета приняли решение о прекращении работы организации в связи со статусом иноагента.

Вчера члены «Комитета против пыток» приняли решение о ликвидации организации в связи с внесением в реестр иностранных агентов. Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо «иностранные агенты» мы не хотим. Данный термин считаем оскорблением и клеветой,— написал Бабинец.

Он добавил, что в ближайшее время представители комитета уведомят о своих планах и будущем организации.

10 июня Министерство юстиции РФ добавило правозащитную организацию в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранных агентов.

В документе сообщается, что организация была основана в 2016 году в городе Нижний Новгород и представляет интересы заявителей в следственных органах и судах, оказывает помощь в получении компенсационных выплат, а также способна организовать проведение медицинских реабилитационных мероприятий.