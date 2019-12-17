https://static.news.ru/photo/940effa8-20df-11ea-aaf7-fa163e074e61_660.jpg Отари Аршба Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова депутата «Единой России» Ирины Гусевой о схожести малоимущих россиян с уголовниками были неверно трактованы и явно вырваны из контекста. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по этике Отари Аршба.

Он подчеркнул, что лично поднял стенограмму с заседания и обнаружил, что Гусева имела в виду совсем другое.

Некоторые люди могли вообще не работать, могли сидеть в тюрьме. И вот, выйдя из тюрьмы, они ещё будут освобождены от НДФЛ, — процитировал Аршба Гусеву. Его слова приводит РБК.

На недавнем заседании комитета ГД по бюджету и налогам депутат высказалась против освобождения от прогрессивного налога самых бедных граждан страны. По её словам, ни одна страна в мире так не финансирует социальные нужды граждан, как Россия. При этом депутат провела параллели между малоимущими и уголовниками, которые «могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, а потом выйти и ещё раз получить возможность не платить налоги». Пользователи раскритиковали Гусеву за подобное сравнение, отметив, что «сытый голодного не разумеет», писал NEWS.ru.