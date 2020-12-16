Комитет Госдумы поддержал штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В них, в частности, предлагается ужесточить ответственность за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов на митингах и за нарушения при спонсировании публичных акций.
Проект документа может быть рассмотрен в первом чтении на заседании Думы 24 декабря,
Законопроектом предлагается повысить размеры штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.3 КоАП России, установив их для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В качестве альтернативы штрафу в зависимости от финансовых возможностей нарушителя предложено закрепить возможность применения наказания в виде обязательных работ.
Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, перечисление денежных средств или иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе делать это, грозит штрафом для физических лиц в размере 10-15 тысяч рублей, а для юридических лиц — 50-100 тысяч.
Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств, равно как и несвоевременное или некорректное представление отчёта об их расходовании может грозить штрафом для граждан в размере 10-20 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 40 часов, для должностных лиц — 20-40 тысяч, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч.
Ранее Вяткин внес в Госдуму законопроект о запрете финансировать публичные мероприятия — митинги и демонстрации — из иностранных источников и анонимно. Госдума приняла инициативу в первом чтении на заседании 9 декабря.
Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровске журналистка местного издания «Просто газета» Татьяна Хлестунова, находящаяся в спецприёмнике по административной статье, объявила голодовку. Коллеги считают, что она стала жертвой так называемой арестной карусели, направленной на то, чтобы незаконно держать в изоляции журналистов, освещающих протесты, которые продолжаются в городе уже 150 дней.