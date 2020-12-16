Комитет Госдумы поддержал штрафы за неповиновение силовикам на митингах

https://static.news.ru/photo/51cef368-4047-11eb-bee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В них, в частности, предлагается ужесточить ответственность за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов на митингах и за нарушения при спонсировании публичных акций.

Проект документа может быть рассмотрен в первом чтении на заседании Думы 24 декабря, передаёт РИА Новости. Автором инициативы стал депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Законопроектом предлагается повысить размеры штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.3 КоАП России, установив их для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В качестве альтернативы штрафу в зависимости от финансовых возможностей нарушителя предложено закрепить возможность применения наказания в виде обязательных работ.

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, перечисление денежных средств или иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе делать это, грозит штрафом для физических лиц в размере 10-15 тысяч рублей, а для юридических лиц — 50-100 тысяч.

Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств, равно как и несвоевременное или некорректное представление отчёта об их расходовании может грозить штрафом для граждан в размере 10-20 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 40 часов, для должностных лиц — 20-40 тысяч, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч.

Ранее Вяткин внес в Госдуму законопроект о запрете финансировать публичные мероприятия — митинги и демонстрации — из иностранных источников и анонимно. Госдума приняла инициативу в первом чтении на заседании 9 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровске журналистка местного издания «Просто газета» Татьяна Хлестунова, находящаяся в спецприёмнике по административной статье, объявила голодовку. Коллеги считают, что она стала жертвой так называемой арестной карусели, направленной на то, чтобы незаконно держать в изоляции журналистов, освещающих протесты, которые продолжаются в городе уже 150 дней.