https://static.news.ru/photo/74824264-b32d-11e9-b282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендует нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона об индивидуализации тарифов в ОСАГО, который внесло российское правительство.

Первое чтение документа планируется провести 15 октября, передаёт ТАСС .

При этом комитет подверг критике норму о том, что установлен открытый перечень факторов, которые страховщики смогут определять сами. Обсудить замечания планируется ко второму чтению.

Предложенный Минфином законопроект позволит страховщикам при формировании стоимости полиса учитывать индивидуальные характеристики автомобилистов и устанавливать собственные коэффициенты.

Так, цена может отличаться для водителей, которые грубо нарушали правила дорожного движения — проезжали на красный свет, выезжали на «встречку», управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее News.ru писал, что средняя стоимость полиса ОСАГО за восемь месяцев текущего года уменьшилась на 5,4% и достигла отметки в 5,375 тысячи рублей.