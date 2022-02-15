Комитет Госдумы одобрил законопроект об индексации пенсий военным

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на заседании было единогласно рекомендовано нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий индексацию на 8,6% военных пенсий с 1 января 2022 года, сообщает ТАСС. Решение об этом ранее принял президент России Владимир Путин.

Сегодня комитетом Государственной думы по обороне рассмотрен законопроект, который реализует принятое президентом Российской Федерации (Владимиром Путиным. — NEWS.ru) решение об индексации военных пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года. По мнению комитета, принятие данного законопроекта не терпит отлагательств в силу его социальной направленности. С учётом этого депутаты единогласно рекомендовали законопроект к принятию в первом чтении и в целом, — сказал он.

10 февраля кабинет министров внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к депутатам с просьбой рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди начали получать повышенные пенсии своевременно и в полном объёме.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что ПФР поможет россиянам перейти на самый выгодный для них вид пенсии. Теперь сотрудники ПФР сами меняют вид пенсионной выплаты, если это её увеличивает. Так, россияне могут получать пенсию либо по инвалидности, либо по старости, либо по потере кормильца.