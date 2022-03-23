Комитет Госдумы одобрил проект о ветеранах спецоперации по защите Донбасса

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил к первому чтению законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине статусом ветерана боевых действий, пишет РИА Новости. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму накануне.

Председатель комитета Ярослав Нилов отметил , что в случае принятия инициативы в первом чтении на пленарном заседании Госдумы законопроект рекомендуется рассмотреть и в двух последующих чтениях.

Ранее партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму проект, по которому участники спецоперации на Украине наделяются статусом ветеранов боевых действий. Как заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, участники действий на Украине заслуживают поддержки и уважения со стороны общества и государства не только во время операции, но и после неё, так как рискуют жизнью ради безопасности страны.

По словам политика, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой пользуются ветераны Афганистана, Сирии и других горячих точек. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание и многое другое.