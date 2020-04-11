Комитет ГД одобрил проект о продаже посредниками электронных страховок

https://static.news.ru/photo/3525654a-7c0b-11ea-8647-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Думский комитет по финансовому рынку порекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект о продаже посредниками страховок в электронном виде.

Цель документа — устранить существующую правовую неопределённость в деятельности страховых агентов и брокеров в Сети и усовершенствовать контроль за ней.

В проекте предлагается отменить запрет на оказание страховыми посредниками услуг, которые связаны с заключением и исполнением договоров в виде электронного документа. При этом им запрещается подписывать такие договоры и получать от страхователя страховую премию.

Ко второму чтению в проект внесены поправки, предусматривающие возможность продажи посредниками полисов страхования предпринимательских рисков, жизни и некоторых других видов страхования.

Предполагается, что документ будет рассмотрен нижней палатой парламента 14 апреля, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО. Он предусматривает индивидуальный порядок определения тарифов, что должно обеспечить справедливую плату за использование полиса.