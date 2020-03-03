https://static.news.ru/photo/06116264-5d5b-11ea-9ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Поправку президента РФ в Конституцию о защите исторической правды поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается, — говорится в документе.

Там уточняется, что российские власти оказывают поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов.

О необходимости внесения поправок в Конституцию 15 января заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. По его словам, хотя инициируемые изменения вносятся во второй раздел Основного закона, который для правок не требует созыва Конституционного собрания, предлагаемые поправки должны пройти «всенародное голосование». Поскольку такой процедуры ранее в российском законодательстве не существовало, её проработкой занялась ЦИК. Голосование назначено на 22 апреля. Этот день сделают выходным.

Ранее NEWS.ru писал о том, что внеплановые заседания заксобраний регионов России, на которых планируется утвердить поправки в Конституцию, назначили на 12 марта.