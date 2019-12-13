В Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что будет создана специальная межведомственная комиссия, которая расследует причины пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
Вице-президент по военному кораблестроению ОСК Владимир Королёв возглавит рабочую группу от корпорации.
Результаты проверки будут представлены президенту Объединённой судостроительной корпорации Алексею Рахманову, — цитирует «Интерфакс» сообщение ОСК.
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» случился 12 декабря. ЧП застало единственный отечественный авианесущий крейсер на ремонте. В тот момент на корабле находились порядка 400 человек. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неубранной промасленной ветоши. Экипаж корабля нарушил технику безопасности тем, что не убрал мусор во время ремонтных работ. В результате искра от сварки попала на промасленный материал и судно загорелось, писал NEWS.ru.