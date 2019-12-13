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Сотрудники Следственного комитета обратились в Басманный суд в Москве с просьбой арестовать Екатерину Заяц — новую фигурантку дела российского экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом NEWS.ru сообщили представители инстанции в пятницу, 13 декабря.

Заяц обвиняется в преступлениях, которые предусмотрены ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ (мошенничество и организация преступного сообщества). В Басманный районный суд города Москвы...