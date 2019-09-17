https://static.news.ru/photo/ff9f9e14-d984-11e9-b807-fa163e074e61_660.jpg Светлана Опенышева Фото: vk.com/openysheva

Комиссия по этике посоветовала губернатору Ульяновской области Сергею Морозову не увольнять советника Светлану Опенышеву, оказавшуюся в центре скандала из-за селфи в «шоколадной ванне».

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук, Морозову рекомендовано ограничиться выговором в отношении чиновницы. С выводами комиссии губернатор ознакомиться пока не успел из-за напряжённого рабочего графика.

Опенышева ранее опубликовала в Instagram фото из азербайджанского санатория, где она принимает ванну из нафталана (лечебная нефть. — News.ru). Чиновница сопроводила фото комментарием «много шоколада не бывает». Пост вызвал недовольство губернатора Морозова, который призвал женщину к скромности и назвал снимок «чудачеством».

Чиновница позже удалила публикацию и попросила прощения, также она подала заявление на увольнение.

Работники азербайджанского санатория, где отдыхала Опенышева, рассказали, что недельный курс нафталановых ванн стоит $650 (около 42 тысяч рублей), писал News.ru.