Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о запрете принудительной высадки из общественного транспорта безбилетников, не достигших 16-летнего возраста. Этот запрет будет распространяться только на ситуации, когда несовершеннолетний едет без сопровождения родителей.
Высадка детей среди дороги, особенно зимой, нарушает все мыслимые и немыслимые правила безопасности, — сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Ранее NEWS.ru писал, что в Неаполе беременную пассажирку, у которой начались схватки, высадили из автобуса из-за отсутствия билета. Несмотря на это, женщина добралась до больницы и благополучно родила девочку. После выхода из роддома она попыталась оспорить штраф, однако потерпела поражение. Компания-перевозчик заявила, что особые обстоятельства не могут служить причиной отмены штрафа.
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