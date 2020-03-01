Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя стоимость горячего обеда для учеников начальных классов составляет примерно 60 рублей, сообщил на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей замминистра просвещения Андрей Николаев. Сумма рассчитана на основании данных федерального статистического наблюдения и индивидуальна для каждого региона.

Насколько я помню, разброс там такой: от 44 с небольшим рублей в Самарской области до 160 рублей в Чукотском автономном округе. В среднем по РФ получается примерно 60,5 рубля, —...