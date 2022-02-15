Комику Мирзализаде сократили срок нежелательности пребывания в России

МВД сократило срок нежелательности пребывания в России популярного стендап-комика Идрака Мирзализаде на 14 лет, до 2035 года, об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

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В конце августа МВД приняло решение, что пребывание в России гражданина Белоруссии Мирзализаде нежелательно, причём пожизненно. Он подал в суд. Позже суд обязал МВД установить комику разумный срок нежелательности его пребывания в России вместо пожизненного.

В ведомстве отметили, что в своём публичном выступлении комик «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». В связи с этим его пребывание в России признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц.

Мирзализаде заявлял, что виновным в разжигании межнациональной розни себя не признаёт, но раскаивается. По его словам, шутка была выдернута из контекста и неправильно понята.